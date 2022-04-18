Росіяни розгортають вертолітні майданчики біля кордону з Україною

Дуже близько від державного кордону з Україною, на території Бєлгородської області, росіяни розгортають вертолітні майданчики.

Зауважимо, що Бєлгородська область Росії межує одразу з трьома регіонами України – Луганською, Сумською, але найбільше з Харківською.

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У ЗСУ не уточнили, де саме ворог розгортає майданчики.

У районі безпосередньої близькості від державного кордону з Україною, на території Бєлгородської області, відзначається розгортання вертолітних майданчиків,

– йдеться в повідомленні ЗСУ.

Окрім цього, у Збройних Силах України не виключають провокації з боку Росії з використанням армійської авіації у прикордонних з Україною районах. Зокрема, росіяни можуть бити по своїх цивільних об'єктах.

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