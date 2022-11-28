Крадуть усе, що можуть: налякані окупанти озвіріли в Енергодарі

В Енергодарі та на території Запорізької АЕС зокрема окупанти розкрадають все, що можна забрати. Разом з тим ситуація з обстрілами дещо заспокоїлася, ймовірно, через переговори, які зараз веде МАГАТЕ з російською та української сторонами.

При цьому, як повідомив кореспондент 24 каналу із Запоріжжя, тероризувати персонал ЗАЕС росіяни не припинили. Вони знову погрожують не впускати працівників на станцію та анулювати їхні перепустки за те, що вони не хочуть підписувати контракти з "Росатомом".

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Росіяни в Енергодарі крадуть, але сидять тихо

Крім того, після нещодавньої зміни так званої "військової адміністрації" Енергодара, коли фактично вигнали одних крадіїв, а на їхні місця посадили інших, новини з Енергодара стихли. Якщо раніше росіяни повідомляли про пофарбовану лавку або двері, і видавали це за величезну перемогу "російської адміністрації", то зараз цього немає.

Важливо, що після того, як прогнали одного колаборанта – "Волгу", владу до рук взяли кадирівці. Вони, знову ж таки, використовують її для того, щоб грабувати все, що можливо, аби воно дісталося саме їм, а не комусь іншому. Можливо, з цим і пов'язана інформація про те, що росіяни зібралися виходити з Енергодара, адже розграбування – їхній традиційний ритуал перед "жестом доброї волі".

Окупанти – під прицілом

Тим часом українські військові повідомляють, що вони пристріляли всі виїзди з Енергодара, через які можна вивезти награбоване. Слід розуміти, що мова йде про долину Дніпра, тобто широку відкриту місцевість, де видно все на багато кілометрів. Там досить легко працювати артилерією, тож розкрадання українського майна не мине для окупантів просто так.

Відтак, і артилеристи, і Генштаб ЗСУ постійно повідомляють, як накривають і військові колони росіян, і тих, хто зібрався "покататися" під Енергодаром у бік довколишніх сіл.

Тобто загалом росіяни в Енергодарі сидять налякані. Їм також відомо, що йдуть якісь перемовини, і, можливо, доведеться звідти відходити. Це, зрозуміло, не підкріплює їхній бойовий дух. Що там буде далі – невідомо, але зараз можна констатувати покращення ситуації, адже окупанти хоча б не стріляють з артилерії і не перебивають електричні лінії, які пов'язують АЕС з українською енергосистемою.

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