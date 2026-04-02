Росіяни розкидають фальшиві купюри по Сумщині та Чернігівщині

Росіяни розкидають за допомогою БпЛА фальшиві купюри на Сумщині та Чернігівщині. На них зокрема містяться написи із закликом допомагати окупантам.

Про це повідомили виконувач обов'язків сумського міського голови Артем Кобзар, начальник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко і начальник Корюківської районної військової адміністрації Павло Мірошниченко.

Дивіться також Хотів підірвати ТЦК, а отримав 15 років: СБУ викрила зрадника у Херсоні

Які купюри розкидають росіяни?

Російські військові почали розкидати з безпілотників фальшиві купюри на Сумщині та Чернігівщині. На них можуть бути написи з закликом до колабораціонізму та QR-коди з посиланням на ворожі ресурси. Пропагандистські листівки імітують купюру у 100 гривень.

У разі виявлення таких папірців мешканців просять не чіпати їх, QR-коди не сканувати, а викликати поліцію або ДСНС.

"Купюри", які розкидують окупанти на Сумщині

Яких колабораціоністів нещодавно затримували в Україні?