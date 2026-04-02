Росіяни розкидають фальшиві купюри по Сумщині та Чернігівщині
- Російські військові розкидають фальшиві купюри на Сумщині та Чернігівщині за допомогою безпілотників.
- Купюри мають написи із закликами до колабораціонізму та QR-коди, імітуючи 100 гривень, і мешканців просять не чіпати їх, а викликати поліцію.
Росіяни розкидають за допомогою БпЛА фальшиві купюри на Сумщині та Чернігівщині. На них зокрема містяться написи із закликом допомагати окупантам.
Про це повідомили виконувач обов'язків сумського міського голови Артем Кобзар, начальник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко і начальник Корюківської районної військової адміністрації Павло Мірошниченко.
Які купюри розкидають росіяни?
Російські військові почали розкидати з безпілотників фальшиві купюри на Сумщині та Чернігівщині. На них можуть бути написи з закликом до колабораціонізму та QR-коди з посиланням на ворожі ресурси. Пропагандистські листівки імітують купюру у 100 гривень.
У разі виявлення таких папірців мешканців просять не чіпати їх, QR-коди не сканувати, а викликати поліцію або ДСНС.
"Купюри", які розкидують окупанти на Сумщині
Яких колабораціоністів нещодавно затримували в Україні?
СБУ затримала агента російської воєнної розвідки, який коригував повітряні атаки ворога на Покровському напрямку. Основними цілями ворога були укріпрайони та бойові позиції артилерії ЗСУ, яка тримає під вогневим контролем штурмові групи росіян.
На Київщині СБУ затримала російського агента, який реєстрував Starlink для росіян. Зловмисник планував залучити ще 20 знайомих для верифікації російських терміналів.