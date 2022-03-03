Росіяни розпускають міф, що ЗСУ викрали представника ООН
3 березня 2022 , 15:54Читать новость на русском
Російські пропагандисти поширили черговий фейк про українських військових. Вони заявили, що Збройні сили України нібито викрали представника ООН.
Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації при РНБО. Його працівники звернулися до представників ООН, які спростували заяву пропагандистів.
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При цьому росіяни не розповідають про загибель члена місії ОБСЄ у Харкові через обстріли цивільного населення реактивними системами залпового вогню з боку окупантів.
Про це, звичайно ж, пропагандисти вирішили промовчати,
– мовиться у повідомленні.
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