Росіяни розпускають міф, що ЗСУ викрали представника ООН

Російські пропагандисти поширили черговий фейк про українських військових. Вони заявили, що Збройні сили України нібито викрали представника ООН.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації при РНБО. Його працівники звернулися до представників ООН, які спростували заяву пропагандистів.

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При цьому росіяни не розповідають про загибель члена місії ОБСЄ у Харкові через обстріли цивільного населення реактивними системами залпового вогню з боку окупантів.

Про це, звичайно ж, пропагандисти вирішили промовчати,

– мовиться у повідомленні.

Нагадаємо, що співробітниця Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Марина Феніна загинула 1 березня під час обстрілу Харкова. Жінку вбили, коли вона доставляла припаси для своєї родини в місті.

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