Росіяни розсилають комп'ютерні віруси від імені СБУ

Окупанти продовжують намагання влаштувати кібератаки на українців. У Службі безпеки України наголосили, що варто особливо уважно ставитись до інформаційної безпеки - цього разу росіяни намагаються поширити віруси від імені СБУ.

В СБУ повідомили, що окупанти намагаються розсилати комп'ютерні віруси нібито від імені Служби Безпеки. Основними цілями держслужбовці, через яких росіяни намагаються зібрати конфіденційну інформацію.

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У відомстві зазначили, що для кібератак росіяни використовують популярні месенджери.

У повідомленнях просять завантажити файл з начебто інструкцією дій на період воєнного часу. Хоча насправді – це вірусна програма,

– попередили в СБУ,

Служба безпеки країни закликає бути уважними щодо повідомлень такого типу – справжня СБУ жодних розсилок не здійснює.

Що варто робити, якщо вам прийшло повідомлення від фейкового "СБУ":

не відкривайте та не завантажуйте файли;

одразу видаляйте таке листування;

дотримуйтесь правил безпечної поведінки в інтернеті;

довіряйте лише офіційним джерелам інформації.

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