Росіяни розстріляли авто на Сумщині і не підпускали до поранених медиків: є загиблий

Поблизу села Пустовійтівка орки розстріляли авто, у якому були мирні жителі. Через це загинув водій автівки.

Трагедія трапилася 5 березня ввечері. Нелюди після того, як розстріляли авто, не підпускали до поранених людей медиків.

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В автомобілі були троє людей – таксист та матір з 17-річним сином. Унаслідок обстрілу таксист загинув на місці.

Матір і її сина медики привезли до лікарні. Про їхній стан поки нічого не відомо. Однак голова Сумської ОВА Дмитро Живицький заявив, що російські загарбники спершу не підпускали до розстріляної ними автівки медиків швидкої допомоги.

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