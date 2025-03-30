"Самоліквідація" окупантів: росіяни впритул розстріляли своїх же солдатів
- Українські оператори БпЛА зафіксували, як росіяни впритул відкрили вогонь по своїх солдатах.
- Окупанти ліквідували половину своєї штурмової групи.
Під час відбиття ворожих штурмів 27 березня українські захисники зафіксували "самоліквідацію" окупантів. Так, росіяни висадили піхоту, яку ж миттєво розстріляли власними силами впритул.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на батальйон безпілотних систем "Булава" 72 ОМБр.
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Росіяни розстріляли своїх солдатів
Оператори БпЛА зафіксували дуже показову ситуацію, як окупанти знищують своїх же бійців.
27 березня о 16:12 3 російські ББМ рухалися до позицій українських воїнів для висадки піхоти в найближчій посадці. Втім, після влучних уражень техніки нашими захисниками окупанти висадили піхоту, а решта загарбників почали тікати, втративши одну "беху".
Друга спроба була о 17:14. Ворог туди ж висадив свою піхоту, однак, і вона відмовилася штурмувати.
Противник почав впритул розстрілювати-мотивувати своїх побратимів, ліквідувавши половину штурмової групи,
– наголосили в 72 ОМБр.
Додали, російська "беха" намагалася втекти, втім, українські FPV-дрони відпрацювали на відмінно й не дали окупантами жодного шансу врятуватися.
Як росіяни розстріляли власну піхоту: дивіться відео
У Deep State зазначили, що кумедний епізод, який опублікували бійці 72-ї ОМБр, стався біля Новоандріївки, де агресор наносить ураження з техніки та пробує штурмувати піхотою власні позиції.
Додали, що зі слів бійця, який усе бачив на стрімі, виглядало так, що ворог переплутав посадку, яку мав штурмувати, заїхав до своїх і почав вести штурмові дії на неї.
"Насправді, подібні речі трапляються у них відносно часто. Тільки за березень відомо про ще пару подібних епізодів", – наголосили в Deep State.