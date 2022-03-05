Росіяни розстріляли цілу сім'ю з дітьми, яка втікала від окупації: жахлива трагедія

Росіяни – це не військові, а справжні терористи, які вбивають цивільних. Вони не зважають, хто перед ними: дорослі чи діти.

Загарбники розстріляли цілу сім'ю, яка намагалася втекти від окупації Херсона. Вороги навмисно вбили людей за те, що вони нібито не зупинилися на блокпосту.

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Після повномасштабного вторгнення Росії родина Федьків переїхала до села Веселе. Однак згодом там стало небезпечно, адже росіяни увійшли до населеного пункту.

Згодом у селі відключили електрику та водопостачання. Олег (батько) вирішив відправили дружину разом із 6-річною донькою Софією та місячним сином Іваном до Нової Каховки, де жили родичі.

Сам же Олег залишився у Херсоні, бо працює поліцейським, а його підрозділ був приведений до повної бойової готовності. Дорога була не близькою, але цього разу сім'я їхала групою із двох машин.

Окупанти розстріляли цілу родину

Щоб перетнути Дніпро довелося рушити уздовж дамби, яку вже контролювати росіяни. В одному автомобілі пересувалися батьки, дружина та діти Олега, в іншій – тітка, дядько та кузени. Водночас його брат Денис слідкував за їхніми переїздами телефоном із Черкас, о 17:13 він зателефонував мамі.

Я намагався переконати маму не їхати в Нову Каховку та не залишатися у Веселому. Я їм сказав: "Їдьте в Одесу, у мене там для вас є квартира",

– розповів чоловік.

У той момент Денис почув крик матері: "Боже мій, це дитина, як ви можете таке робити", – а потім звуки стрілянини. Далі стало зрозуміло, що авто зупинилося, а двері відчинилися, потім – знову постріли.

Відкрили вогонь, бо водій не виконав наказ

В іншій машині тітка намагалася додзвонитися до сестри (матері Олега та Дениса), але та не відповідала. Ніхто з машини не брав слухавку. Тоді жінка вирішила повернутися та перевірити, що трапилося.

На блокпості вона запитала в одного із окупантів про автомобіль. Росіянин показав на кювет і заявив, що "водій не виконав наказу і ледь не наїхав на офіцера". Тітка почала просити відпустити її до машини.

Жінка сказала, що там є діти і з нею вирушили двоє загарбників. Коли вона підійшла до авто, то побачила велику кількість дірок від куль. Отвори були спереду, ззаду та з обох боків. Чути було дитячий плач.

Дорослі загинули на місці, діти – у лікарні

Один із росіян витягнув маленького Івана, там перебувала й 6-річна Софія. У дівчинки в грудях була діра, але дитина – ще жива. Троє дорослих: батьки Олега та його дружина – загинули на місці події.

Івана та Софію миттю забрали та повезли до лікарні у Новій Каховці. На жаль, тамтешні медики не змогли їх врятувати. Як виявилося, хлопчика теж підстрелили – поранили вухо, куля пройшла через потилицю.

Цинізм російських окупантів зашкалює, весь час вони були поруч, але навіть не думали допомогти.

Родині дозволили забрати тіла

Загарбники дозволили родині забрати тіла дорослих лише наступного дня. Лікар, який оглядав їх, сказав, що всі вони померли від множинних вогнепальних поранень.

Олег (батько Івана та Софії) втратив сина, доньку, дружину та батьків через дії терористів із Росії. Наразі чоловік продовжує працювати у поліцейському відділку.

Він робить усе, щоб захистити наших громадян. Але його біль від того, що він не зміг захистити власну сім'ю, захищаючи націю, невимовний,

– зазначив його брат Денис.

Ця трагічна історія ще раз підтверджує, що на українську землю вдерлися не люди, а тварини, для яких життя не має жодної цінності. Вони розуміють лише силу та заслуговують на знищення. Україна ніколи не пробачить Росії сотні смертей своїх дітей і дорослих. Ба більше, кожен загарбник заплатить за свої злочини.