Росіяни розуміють, Буча – це їхній Нюрнберзький процес, – Денисенко

У Росії нервово ставляться до наслідків звірств їхніх солдатів у Бучі. Пропагандисти та верхівка у Кремлі розуміють, що це їхній Нюрнберзький процес.

Щодо трагедії на Київщини увесь час тривать переговори з відомими міжнародними фахівцями. Про це в ефірі 24 каналу розповів радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

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Росіяни тиснутимуть на причетних до міжнародного процесу

Радник глави МВС припустив, що міжнародна група допомагатиме Україні збирати докази щодо злочинів росіян на Київщині та правильно документувати їх, саме з прицілом на Міжнародний суд.

Ведеться величезна міжнародна робота. Денисенко зазначив, що на всіх людей, які увійдуть у відповідну справу, буде страшенний тиск з боку Росії.

Це неймовірно складний міжнародний процес, росіяни застосовуватимуть всі можливі засоби – від підкупу і шантажу, і закінчуючи летальними речами. Тому що для них це Нюрнберзький процес,

– заявив Вадим Денисенко.

Радник міністра внутрішніх справ пояснив, що міжнародний процес щодо звірств на Київщині, ймовірно, триватиме довго. Наразі завдання України – зробити так, щоб не просто перемогти в цій війні, але й щоб всі, хто причетний до жахливих вбивств – закінчили своє життя в тюрмі.

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