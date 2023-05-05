Чи є зміна тактики Росії: Маляр прокоментувала активізацію атак окупантів

Останнім часом окупанти активізували атаки з повітря, проте у Міноборони пояснюють – у цьому немає зміни тактики. Ворог таким чином проводить розвідку і, разом з тим, випробовує зброю.

З такою заявою в ефірі телемарафону виступила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Вона пояснила, чому повітряна тривога в Україні почала лунати частіше, повідомляє 24 Канал.

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Ворог не змінив тактики

Маляр заявила, що ніякої зміни тактики у діях росіян немає. За її словами, окупанти діють у міру своїх можливостей. Зараз росіяни налагоджують виробництво озброєння й проводить його випробування. Останні повітряні атаки пов'язані лише з тим, що ворог намагається проводити розвідку.

Крайня атака росіян була у ніч проти 4 травня. Тоді окупанти запустили по території України 24 "Шахіди". Сили ППО знищили 18 із них. І хоча тривога в країні стала лунати частіше, проте ніякої зміни тактики у цьому немає.

Щоб зрозуміло було, як розцінюють військові такі повітряні атаки – з великою ймовірністю це розвідка можливостей нашої ППО. Тому для них це швидше як діагностування і робота на майбутнє,

– пояснила Маляр.

Окупанти активізували атаки