Чи є зміна тактики Росії: Маляр прокоментувала активізацію атак окупантів
Останнім часом окупанти активізували атаки з повітря, проте у Міноборони пояснюють – у цьому немає зміни тактики. Ворог таким чином проводить розвідку і, разом з тим, випробовує зброю.
З такою заявою в ефірі телемарафону виступила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Вона пояснила, чому повітряна тривога в Україні почала лунати частіше, повідомляє 24 Канал.
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Ворог не змінив тактики
Маляр заявила, що ніякої зміни тактики у діях росіян немає. За її словами, окупанти діють у міру своїх можливостей. Зараз росіяни налагоджують виробництво озброєння й проводить його випробування. Останні повітряні атаки пов'язані лише з тим, що ворог намагається проводити розвідку.
Крайня атака росіян була у ніч проти 4 травня. Тоді окупанти запустили по території України 24 "Шахіди". Сили ППО знищили 18 із них. І хоча тривога в країні стала лунати частіше, проте ніякої зміни тактики у цьому немає.
Щоб зрозуміло було, як розцінюють військові такі повітряні атаки – з великою ймовірністю це розвідка можливостей нашої ППО. Тому для них це швидше як діагностування і робота на майбутнє,
– пояснила Маляр.
Окупанти активізували атаки
- Цього місяця окупанти вже здійснили 4 атаки дронами-камікадзе та ракетами. За останні 5 днів українські захисники знищили 41 ударний БпЛА типу Shahed-136/131 та 15 крилатих ракет типу Х-101/555.
- У ніч на 5 травня ворог атакував Дніпропетровщину. Українські сили ППО знищили 2 "Шахіди", проте Нікополь постраждав від артилерійського обстрілу.
- Ніч проти 4 травня також видалася непростою. Російські загарбники вкотре атакували територію України "Шахідами". Відомо, що терористи випустили 24 ударних БпЛА, 21 з яких – знищила ППО.
- У середу, 3 травня, росіяни теж атакували нашу країну. Ворог вночі підступно випустив 26 дронів-камікадзе. Українські захисники збили 21 "Шахід".
- Ворог 1 травня запустив 18 крилатих ракет. Повітряні сили знищили 15 із них.