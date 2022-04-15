Росіяни самі обстріляли Брянську область: СБУ перехопила розмову

Російські загарбники самі обстріляли Брянську область. Зробили це, аби звинуватити у провокаціях Україну.

Служба безпеки України перехопила телефонні розмови російських окупантів. Вони свідчать про те, що саме держава-агресорка завдала удару по селу Клімово у Брянській області.

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Росіяни самі обстріляли Брянську область

"Це наші х**ячать", – пояснює своїй дружині російський загарбник, який зараз перебуває у Донецькій області. На її запитання "навіщо так робити?" відповідає просто: "Так треба. Так роблять для того, щоб, типу, хохли провокують. І ось тому потрапляють".

У СБУ наголосили, що Кремлю байдуже не лише на своїх військових, а й на цивільних росіян, які також постраждали від обстрілу військ Росії.

Така ж х**ня була в чеченську війну. Квартири підривали в Москві, типу, що це терористи. Насправді це ФСБшнки,

– пояснює окупант.

Та додає, що поки українці ніяк "не змогли б дострелити з такої відстані до Клімово". Він говорить, що після такого вирішив написати відмову від подальшої участі в бойових діях на території України.

У спецслужбі підсумували: щонайменше це підвищить його шанси на виживання за умови, якщо потім не обстріляють свої ж.

Нагадаємо, СБУ раніше знайшла у телефоні загиблого загарбника передсмертне послання рідному брату. Росіянин закликав його не їхати на війну в Україну, адже тоді повернутися додому живим шансів не буде.

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