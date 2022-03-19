Росіяни ще довго нікуди не зможуть полетіти: все через Бермуди

Жителям Росії невдовзі доведеться забути про польоти. Або робити це на свій страх та ризик, адже ті можуть впасти та розбитися. А про те, щоб полетіти за кордон, думати навіть не варто.

З моменту військово вторгнення Росії до України, для країни окупанта одна за одною закрили свої повітряні простори країни Європи, а також Північної Америки. Це значно звузило місця, куди росіяни могли полетіти зі своєї країни. Адже окрім кінцевого пункту, важливий і сам шлях. А добратися, для прикладу, до країн Карибського басейну тепер неможливо через те, що літаки не літають над США та Канадою.

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Ще однією проблемою стало те, що чимало літаків, які були в російських авіакомпаній – в лізингу. І лізингодавці почали вимагати повернути їх. Щоб цього не робити, деякі російські авіакомпанії перестали літати за кордон, адже там ці літаки одразу арештовували.

Болючого удару по російській авіації завдало Управління цивільної авіації Бермудських островів (BCAA). Воно вирішило призупинити сертифікати льотної придатності для російських літаків. Це рішення було прийнято ще 12 березня.

"Міжнародні санкції проти авіаційного сектору мали суттєвий вплив на здатність підтримувати нагляд за безпекою російських літаків з бермудського авіареєстру. Система льотної придатності була обмежена до такої міри, що BCAA не може впевнено затвердити ці літаки як придатні до польотів", – йдеться в заяві управління.

За даними глобальної консалтингової компанії IBA, в Росії нараховувалося 1367 літаків цивільної авіації. Бермудська реєстрація була у 745 російських літаків, які тепер теж не можуть вилетіти за кордон.

Ще до цього компанія Boeing заявила про припинення обслуговування і техпідтримки російських авіакомпаній. Таким чином виробник зняв з себе всю відповідність за роботу літаків у Росії, і переклав її на авіакомпанії. А відсутність належного техобслуговування лише збільшує ймовірність поломок та аварій літаків.