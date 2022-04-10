Росіяни ще в перший тиждень війни знищили склади продуктів, щоб залишити Маріуполь без їжі

Російська армія має на меті в Україні знищення як мирного населення, так і цивільних об'єктів. Тож під приціли окупантів потрапляють як житлові будинки, як і критично важливі для діяльності міста об'єкти інфраструктури.

Правда в деяких випадках не обходиться без зрадників, які стають навідниками для окупантів. Так сталося і в Маріуполі. Саме через колаборантів у місті виникла гуманітарна криза.

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В перший день війни міська влада почала готуватися до оборони міста. За бюджетні кошти були куплені продукти, які можуть довго зберігатися. Їх заховали на базі КП "Комунальник".

"Ми вважали, що надійно їх укрили. Але найшлись вороги, які здали координати. 2 березня склади були знищені прицільним вогнем окупантів. Так місто частково залишилось без запасів харчів, які були заплановані під бомбосховище", – розповів міський голова Маріуполя Вадими Бойченко.

За його словами, після цього в місті почали виникати й інші проблеми – з хлібом (довелося пекти соціальний хліб нижчої якості) та водою.

Зараз ситуація в Маріуполі на грані катастрофи. Місто 40 днів у блокаді російських військ. Його оборону тримає "Азов". Окупанти прицільно стріляють по об'єктах інфраструктури, близько 90% міста в руїнах.

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Місцевим мешканцям, яким не вдається покинути місто, доводиться обходитися без води, їжі, ліків та електропостачання. Частину населення примусово вивезли до Росії.

Скільки цивільних загинуло в Маріуполі – достеменно невідомою Адже росіяни створили в мсті пункти збору трупів, щоб приховати свої злочини. Для цього використовують мобільні крематорії.