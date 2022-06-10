Росіяни щиро хочуть, аби увесь світ жив у л*йні, з одніє ї причини

Рішуче не сприймаю тезу, що "московити зазомбовані пропагандою". Вони просто моральні потвори, а пропаганду вони радо слухають тому, що вона відповідає їхньому стану душі – гнилої, розтрощеної та хворої.

Гнила російська душа

Вони просто щиро хочуть, аби весь світ жив у л*йні, щоб всім довкола було погано, щоб їхня "героїчна армія" нищила усе довкола – і так би їм їхнє нікчемне існування не видавалося б настільки нікчемним.

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Їх такими виховали, такими створили, покалічили морально ще у дитинстві, а потім не давали цим ранам загоїтися.



Росіяни не можуть змиритися з тим, що хтось живе краще, ніж вони / Фото "Урядового кур'єра"

І тепер вони щиро хочуть поширити цю моральну пошесть довкола себе, заразити цією пошестю якомога більше людей, аби всі вони страждали. Це можна подолати силою волі, але більшість це робити не можуть і не хочуть.

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