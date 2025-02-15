Неймовірна історія: поранений снайпер знищив 5 окупантів і ще добу тримав оборону на Куп'янщині

У підрозділі снайперів "23F3" бригади "Помста" розповіли про один з останніх штурмів російської армії на Куп'янському напрямку. Тоді український снайпер самостійно знищив 5 окупантів і ще добу тримав оборону.

При цьому воїн мав поранення. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на коментар командира підрозділу снайперів "23F3" бригади "Помста" Дмитра Кушніра в ефірі телемарафону.

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Окупанти не захотіли здаватися в полон, у них полетіли гранати

Кушнір розповів, що у росіян змінилася тактика – для наступів вони використовують погодні умови.

Того дня ворог пішов у наступ з двох сторін якраз під час сильного туману.

Однак, російські штурмовики не знали про "секрет" – українські військові мали замасковану позицію, де несли службу снайпери та піхота батальйону "Гроза".

На щастя, штурм закінчився для ворога втратами. Зокрема, по одній із груп відпрацював успішно український снайпер.

Наш снайпер з позивним "Добі" виявив цю групу, і на підході з гвинтівки відпрацював трьох штурмовиків Росії... Наш хлопець отримав поранення – і з пораненням далі працював з усіх видів озброєння. З кулемета, не тільки снайперки, тому що був дуже великий туман... Коли підійшли два штурмовики ближче, він не загубився, і вже з пораненням хотів взяти їх в полон,

– розповів Кушнір.

Однак, росіяни у полон не захотіли, а тому були закидані гранатами і знищені.

Унаслідок боїв "Добі" отримав друге поранення, але ніс оборону ще одну добу.