Росіяни штурмують кордон Норвегії, щоб потрапити до ЄС

Росіяни шукають шляхи, як швидко виїхати в ЄС, оскільки повітряний простір закритий. Громадяни країни-агресорки штурмують кордони Норвегії.

Ажіотаж зафіксували на прикордонному пункті пропуску поблизу Кіркенеса.

Цікаво Не поїдуть у Сизрань і Воркуту: Росія заборонила в'їзд керівництву ЄС

Оскільки повітряний простір закрито, більшість авіакомпаній скасували свої рейси. Ті, хто продовжує працювати, літають різними обхідними маршрутами. Час польоту збільшився до 13 годин.

Обхідний маршрут росіян

Відтак маршрут через Кіркенес наразі є одним із найпопулярніших серед росіян. Ті, хто зазвичай літає Осло – Москва, приїжджають в Кіркенес, потім їх перевозять через кордон до Мурманська, а тоді – внутрішніми рейсами до Москви.

Поки що влада Норвегії дозволяє в'їзд усім росіянам, які мають необхідні документи.

Може зацікавити – Зеленський виступив перед парламентом Норвегії: