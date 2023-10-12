Росіяни наступають піхотою та під шквальними обстрілами: у ЗСУ розповіли про бої за Авдіївку

В Авдіївці в Донецькій області сильно загострилася ситуація через наступ російських військових. Окупанти потужно обстрілюють місто й позиції українських військових, а також здійснюють чимало атак.

Олександр Штупун, речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку, в ефірі телемарафону розповів про ситуацію в Авдіївці, пише 24 Канал. Передусім він сказав, що Росія розглядає Авдіївку як можливість отримати якусь знакову перемогу та переломити хід бойових дій.

Дивіться також Широкий наступ росіян на Сході, ЗСУ відбили численні атаки: огляд карти боїв за 12 жовтня

Росіяни намагаються переломити хід бойових дій

Штупун звернув увагу на те, як змінилися пріоритети військово-політичного керівництва Росії.

Якщо на момент широкомасштабного вторгнення Авдіївка розглядалася ворогом як щось незначне, то сьогодні захоплення або оточення для нього – чи не найбільше, чого він може досягнути на цьому етапі,

– сказав спікер.

Росія збільшила кількість ударів у районі Авдіївки

Він розповів, що росіяни активно застосовують авіацію та продовжують активні наступальні дії. Тільки за минулу добу ворог завдав 1 ракетний удар та 39 авіаударів. Штупун констатував, що Росія збільшила удари в районі Авдіївки.

Також росіяни провели 51 бойове зіткнення та здійснили 930 артилерійських обстрілів.

Спікер повідомив, що в зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" захисники тримають оборону. Наші воїни відбили понад 10 атак в районі Авдіївки, ще 10 атак східніше Степового, південно-східніше Сєвєрного, на південь від Первомайського.

Які сили наступають на Авдіївському напрямку

Олександр Штупун повідомив, які сили Росія стягнула на Авдіївський напрямок. За його словами, на цій ділянці фронту фіксується так звана "збірна солянка".

Зокрема, це кадрові російські військові, свіжомобілізовані з тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей, "Шторм Z".

Спікер зазначив, що Росія кинула в бій багато піхоти та бронетехніки й українські військові нищать живу силу й техніку противника.

Штупун заявив, що наразі фіксується зменшення ворожої бронетехніки. Водночас росіяни намагаються йти вперед піхотою.

Росія три дні поспіль штурмує Авдіївку

Начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі телемарафону повідомив, що в районі Авдіївки "ситуація дуже напружена".

За його словами, ворог не припиняє штурмові дії по позиціях навколо міста вже третю добу. Окупанти з усіх типів озброєння обстрілюють як позиції Сил оборони, так і місто.

Окупанти використовують ствольну артилерію, "Гради", міномети та завдають дуже велику кількість авіаракетних ударів. Унаслідок обстрілів є багато руйнувань, загиблі та поранені.

Барабаш заявив, що окупантів дуже багато й вони лізуть з усіх напрямків. Однак він наголосив, що українські сили все контролюють.

Але всі ці фейки бачимо, що нібито "в Авдіївку зайшли" і "певні позиції біля коксохіму взяли". Це не відповідає дійсності. Все контролюється. Всі атаки ворога за три доби відбито,

– запевнив начальник Авдіївської МВА.

Скільки людей залишилося в Авдіївці

Барабаш повідомив, що станом на ранок 12 жовтня в Авдіївці перебуває 1 622 цивільні особи. Вчора було евакуйовано 5 людей.

За його словами, мешканці здебільшого перебувають у підвалах багатоповерхових будинків та підвалах своїх приватних осель.

За словами Барабаша, у місті є певний резерв води й продовольства. Проте протягом трьох днів загострення поки що нічого не завозять у місто з точки зору безпекової складової.