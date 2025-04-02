В ОСУВ "Хортиця" пояснили, чому росіяни штурмують позиції ЗСУ на Донеччині на електросамокатах

Російська армія в Донецькій області намагається штурмувати позиції ЗСУ за допомогою різної техніки, зокрема й електросамокатів. Причиною цього є брак бронетехніки, який противник таким чином намагається компенсувати.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова речника оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктора Трегубова в етері Суспільного.

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Чому росіяни штурмують позиції на електросамокатах

Віктор Трегубов пояснив, що росіяни використовують зараз будь-яку техніку, щоб намагатися штурмувати позиції наших військових. В окупантів наразі велика кількість зовсім різної імпровізованої техніки.

Очевидно, що електросамокат – це не полем, а скоріше дорогою, але в принципі вони (росіяни – 24 Канал) використовують усе. І чим більше часу, тим більше різних засобів абсолютно неочікуваних для зони бойових дій,

– сказав він.

За даними речника, на Лиманському напрямку близько тижня тому бачили, як ворог йшов в атаку на 40 мотоциклах. Також фіксували використання ворогом багі та старих танків Т-55, переобладнаних для доставлення піхоти на позиції, щоб пройти українські дрони.

Трегубов зауважив, що у військових країни-агресорки дійсно почав закінчуватись транспорт. Це насамперед стало зрозуміло не з імпровізованого транспорту, а з більш активного застосування цивільних автомобілів. Водночас повноцінно замінити ними бронетехніку у росіян не виходить.

"Спроби просуватись на імпровізованих транспортних засобах не дуже працюють. Це, скоріше, від відчаю. Вони, скажімо, шукають ключ до поля бою. Поки не знаходять", – резюмував військовий.

До слова, раніше на Покровському напрямку наші війська знищили ворога, який хотів спробувати просунутися на фронті на електросамокатах. Це зробили українські оператори дронів.