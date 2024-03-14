"Давно не було такої навали": ворог посилює тиск на Таврійському напрямку
Російські загарбники посилюють тиск на Таврійському напрямку. Так, лише за ранок 14 березня відбулося 24 бойових зіткнення, тоді як за всю минулу добу – 57.
У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" постійно тривають бойові дії, ворог продовжує штурмові дії. Подекуди з'являються нові точки напруги. Загалом кількість боїв, які відбуваються у цій операційній зоні становлять близько 2/3 від усіх боїв на лінії фронту.
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Так не було вже дуже давно
Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій в етері телемарафону розповів, що окупанти посилюють тиск на Таврійському напрямку
В операційній зоні оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Сили оборони продовжують ведення оборонної операції. І якщо за минулу добу відбулося в нашій операційній зоні 57 бойових зіткнень, то лише станом на 08:00 ранку з початку цієї доби відбулося вже 24 бойових зіткнення,
– повідомив він.
Як зазначив Лиховій, найбільше штурмових дій ворога, а саме – 12, наші захисники відбивали на ділянці у Донецькій області. Водночас окупанти здійснили одну спробу наступу у Запорізькій області.
"Про ту напругу, яка була вночі і яка зранку, свідчить одна цифра. Станом на 08:00 ранку відбувалося одночасно 13 бойових зіткнень. Так не було вже дуже давно", – заявив речник ОСУВ "Таврія".
За його словами, це показник того, яке навантаження, який тиск створює ворог, а також того, яке навантаження лягає на наших воїнів.
Водночас спостерігається зниження активності ворожої авіації: коротко
- За останні десять днів кількість авіаударів з боку окупантів на Таврійському напрямку досягла мінімуму. Про це повідомив 13 березня речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій.
- Він наголосив, що зменшення кількості авіаударів є результатом втрат російських "Сушок" та ефективної роботи української протиповітряної оборони.
- Лиховій зазначив, що робота наших оборонців неба призводить до зниження ефективності сухопутного наступу ворога, оскільки підтримка з повітря стає менш значущою.
- Однак все ж, за словами Лиховія, зниження кількості авіаударів не лише зменшує руйнування та жертви серед цивільного населення, але й сприяє покращенню ситуації на фронті для українських захисників.