Відчувають подих ЗСУ: окупанти шукають в Криму охочих копати окопи в Мелітополі

В окупованому Мелітополі дедалі частіше стається "бавовна". Через це росіяни вже починають рити окопи та навіть шукають для цього людей у Криму.

Мелітопольські ЗМІ повідомляють, що в окупантів розпочалася справжня паніка через контрнаступ ЗСУ. У розпорядженні журналістів опинилося оголошення від кримчан, яке окупанти розповсюджують у всіх своїх соціальних мережах.

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Окупанти будують лінію оборони

Росіяни шукають чорноробів в окупованому Криму. В оголошенні йдеться, що потрібно виконувати земельні роботи, працювати з трактором та встановлювати дерев'яні щити чи піраміди. Все вказує на те, що росіяни будують лінію оборони.

При цьому окупанти обіцяють казкові умови роботи: проживання коштом роботодавця, триразове харчування, з кожним обіцяють укласти договір та сплачувати не менше 5 тисяч рублів на день.

Працювати доведеться по 11 годин на день із 10 до 20 грудня. Водночас росіяни нічого не говорять про небезпеку такої роботи.

Окупанти риють окопи в Криму