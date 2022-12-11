Відчувають подих ЗСУ: окупанти шукають в Криму охочих копати окопи в Мелітополі
Джерело:"РІА-Мелітополь"
В окупованому Мелітополі дедалі частіше стається "бавовна". Через це росіяни вже починають рити окопи та навіть шукають для цього людей у Криму.
Мелітопольські ЗМІ повідомляють, що в окупантів розпочалася справжня паніка через контрнаступ ЗСУ. У розпорядженні журналістів опинилося оголошення від кримчан, яке окупанти розповсюджують у всіх своїх соціальних мережах.
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Окупанти будують лінію оборони
Росіяни шукають чорноробів в окупованому Криму. В оголошенні йдеться, що потрібно виконувати земельні роботи, працювати з трактором та встановлювати дерев'яні щити чи піраміди. Все вказує на те, що росіяни будують лінію оборони.
При цьому окупанти обіцяють казкові умови роботи: проживання коштом роботодавця, триразове харчування, з кожним обіцяють укласти договір та сплачувати не менше 5 тисяч рублів на день.
Працювати доведеться по 11 годин на день із 10 до 20 грудня. Водночас росіяни нічого не говорять про небезпеку такої роботи.
Окупанти риють окопи в Криму
- Після чергової "бавовни" в Криму окупанти почали рити окопи на узбережжі півострова. Траншеї вже викопали на пляжах у селищі Чорноморське. Вздовж окопів чергує місцева поліція.
- Як відомо, вранці 10 грудня стало відомо про пожежу в тимчасово окупованому Криму. Вона охопила казарми, де розміщували мобілізованих російських окупантів. За попередніми даними, мовиться про сотні або навіть тисячі російських військових.
- У ЗСУ вже прокоментували риття окопів у Криму. Там заявили, що це просто метод відволікання особового складу від того, що насправді діється.