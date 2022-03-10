Росіяни шукають спосіб здатися в полон біля Шестовиці на Чернігівщині

Окупанти вже кілька днів деморалізовані через втрати як техніки, так і побратимів-загарбників.

А в районі населеного пункту Шестовиця Чернігівської області "бідні" агресори вже шукають спосіб, як би то здатися в полон. Вони буквально ходять навколо і навіть не знають, як правильно ставати полоненим.

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Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних Сил України. Там пояснили, чому агресор трохи "засумував" і не хоче повертатись "під крило" своїх командирів.

Як там повідомили, особовий склад збройних сил Росії, який перебуває на території України, ізольований від об'єктивної інформації. Попри це відомості про реальний ганебний для Росії стан речей до них все ж таки надходять.

Серед військовослужбовців ширяться чутки про неспроможність міністерства оборони РФ виплачувати грошове забезпечення через дії санкцій,

– зазначили у Генштабі.

Натомість це деморалізує особовий склад окупаційних підрозділів. Тож вони ходять біля Шестовиці та шукають спосіб здатися.

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