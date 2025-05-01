Росіяни скаржаться на прильоти: Курщину атакують "невідомі безпілотники"

У ніч на 31 травня Росію вкотре атакують дрони. Цього разу під ударом опинилася Курська область.

Зокрема, там є прильоти у Рильську та Льгові. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські пропагандистські телеграм-канали.

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Які наслідки атаки на Росію

За даними російських ЗМІ, після прильотів почалися пожежі. Окрім цього, деякі канали пишуть, що у Рильську нібито був приліт по пункту дислокації російських військових. Проте жодних підтверджень щодо цього поки немає.

Пожежа в Рильську через атаку дронів: відео очевидців

Тоді як у Льгові могло прилетіти по складу палива або БК. Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко повідомив, що там пожежа охопила кілька кілометрів.

Росіяни скаржаться на атаку ударними БпЛА: відео очевидців (Обережно! У відео присутня нецензурна лексика)

До слова, вранці 30 травня прогриміли два потужних вибухи у російському Владивастоці поблизу бухти Десантна. Внаслідок успішної операції Головного управління розвідки МОУ вдалося уразити живу силу, військову техніку та спецзасоби росіян.

Окрім цього, у Владивостоці було оголошено "режим контртерористичної операції". Територія навколо військової частини була заблокована, а дорога між бухтою Шамора та селищем Щитова – перекрита.