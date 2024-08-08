Росіяни вдарили бомбами по своєму селу у Курській області: міноборони показало відео

Жителі Курської області скаржилися напередодні, що російська влада не проводить евакуацію населення. Тим часом можновладці хизуються тим, що їм абсолютно байдуже до своїх громадян. Черговий доказ такого "пофігізму" опублікувало Міноборони Росії.

На поширеному відео, за повідомленням пропагандистів, начебто удари боєприпасами з реактивної системи залпового вогню "Торнадо-С" по "бронетехніці та живій силі ЗСУ".

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Росіяни безжально б'ють по своїх

Як пишуть російські пабліки, атака бомбами на українську техніку нібито відбулася біля села Дар'їне в Курській області.

Тим часом "Важливі історії" зазначають, що точка, по якій, відповідно до відео, вдарили російські військові розташована навпроти місцевої школи.

В оборонному відомстві Росії показали удари по селу у Курській області: дивіться відео

Крім того, там зауважили, що жителі Дар'їно скаржилися в соцмережах, що фактично ніякої евакуації із села не було, і їм доводилося залишати його самостійно. Одна із мешканок села Наталія розповідала одному зі ЗМІ, що люди в Дар'їному ще залишаються.

Нагадаємо, що близький до Міноборони Росії телеграм-канал "Рибар! ще в ніч на 7 серпня писав, що підрозділи ЗСУ зайняли села Миколаєво-Дар'їно, Свердликове та Дар'їне.