Росіяни скинули 500-кілограмову авіабомбу на школу в Зміївці: загинув заступник директора
Джерело:"Погляд Назара"
Російські окупанти продовжують завдавати терористичні удари по території України. Зокрема, загарбники скинули 500-кілограмову авіабомбу на школу у Зміївці на Херсонщині.
Російські загарбники випустили керовану авіабомбу з винищувача Су-35. Її вага 500 кілограмів.
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Ця школа у Зміївці не функціонує через постійний терор російських загарбників. Тому у момент удару дітей та вчителів, на щастя, у приміщенні не було.
Але на жаль, загинув заступник директора з господарської роботи, охоронець отримав важкі поранення. Будівлю навчального закладу зруйновано,
– мовиться у повідомленні.
Російські окупанти продовжують тероризувати мирне населення Херсонської області. Людей просять не ігнорувати повітряну тривогу. Коли повідомляють про загрозу, потрібно негайно йти в укриття цивільного захисту. Не можна нехтувати цим правилом, адже воно рятує життя.
У ЗСУ розповіли, що наразі захисники українського неба готуються до Великодня. Російські окупанти можуть завдати удар у будь-який день. Українці мають розуміти це та дбати про свою безпеку. Тим часом захисники українського неба зроблять усе, щоб окупанти не перешкодили святкувати Великдень.