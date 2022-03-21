Росіяни скинули бомби на лікарню та готель у Миколаєві, – Кім
21 березня 2022 , 22:40Читать новость на русском
Джерело:телеграм Віталія Кіма
Окупанти обстрілюють мирну інфраструктуру в Миколаєві. 21 березня вони скинули бомби на лікарню та готель.
Бомби скинули з парашутів просто в центр міста, в парк. Про це розповів глава Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Важливо ЗСУ розбили росіян, які хотіли перетнути річку на Миколаївщині
Мирне місто. Стріляють в інфраструктуру, лякають жителів,
– сказав чиновник.
Він наголосив, що логіки в діях орків немає.