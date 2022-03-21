Росіяни скинули бомби на лікарню та готель у Миколаєві, – Кім

Окупанти обстрілюють мирну інфраструктуру в Миколаєві. 21 березня вони скинули бомби на лікарню та готель.

Бомби скинули з парашутів просто в центр міста, в парк. Про це розповів глава Миколаївської ОВА Віталій Кім.

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Мирне місто. Стріляють в інфраструктуру, лякають жителів,

– сказав чиновник.

Він наголосив, що логіки в діях орків немає.

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