Укр Рус
24 Канал Головні новини Російські агенти спалили власну вантажівку, щоб зірвати відправку під Покровськ
2 листопада, 18:26
2

Російські агенти спалили власну вантажівку, щоб зірвати відправку під Покровськ

Дарія Черниш
Основні тези
  • Агенти "Атеш", зі 115-ї окремої мотострілецької бригади Росії, знищили власну вантажівку, щоб затримати наказ про наступ під Покровськ.
  • Російське командування кидає бійців у наступ без відпочинку та евакуації.

Агенти "Атеш", військові Росії, знищили власну вантажівку, дізнавшись про наказ іти на штурм під Покровськ. Така диверсія затримала відправку підрозділу на найгарячіший напрямок фронту.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на рух "Атеш".

Дивіться також Матиме довгострокові наслідки, – Плетенчук про удар по порту в Туапсе у Росії 

Що відомо про диверсію агентів?

Агенти зі 115-ї окремої мотострілецької бригади Росії навмисно знищили власну військову вантажівку поблизу Авдіївки. Військові так зробили після отримання наказу прямувати на "самогубні штурми" під Покровськом.

Підпал військового авто агентами: дивіться відео

Цим актом агенти затримали відправлення підрозділу та убезпечили своє життя,
– йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що російське командування кидає бійців у наступ без відпочинку та евакуації.

Які справи у росіян на фронті?