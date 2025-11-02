Російські агенти спалили власну вантажівку, щоб зірвати відправку під Покровськ

Агенти "Атеш", військові Росії, знищили власну вантажівку, дізнавшись про наказ іти на штурм під Покровськ. Така диверсія затримала відправку підрозділу на найгарячіший напрямок фронту.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на рух "Атеш".

Що відомо про диверсію агентів?

Агенти зі 115-ї окремої мотострілецької бригади Росії навмисно знищили власну військову вантажівку поблизу Авдіївки. Військові так зробили після отримання наказу прямувати на "самогубні штурми" під Покровськом.

Підпал військового авто агентами: дивіться відео

Цим актом агенти затримали відправлення підрозділу та убезпечили своє життя,

– йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що російське командування кидає бійців у наступ без відпочинку та евакуації.

