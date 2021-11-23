Росіяни та спільники окупантів отримували в Україні паспорти країн Євросоюзу

Служба безпеки України в ході спецоперації виявила групу міжнародних ділків, що організувала в Україні злочинну схему для підробки документів. Через такі незаконні маніпуляції вони допомагали отримати іноземне громадянство.

Незаконний бізнес вели мешканці Івано-Франківської та Чернівецької областей. Їм допомагав посередник-іноземець.

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Серед осіб, які вирішили скористатись злочинною схемою, СБУ встановила громадян Російської Федерації, мешканців тимчасово окупованих територій України, а також окремих колишніх посадовців місцевих органів влади і самоврядування,

– заявили в СБУ.

Група зловмисників виготовляла фіктивні документи і допомагала подати їх на розгляд позачергово. Їхні послуги коштували 5 тисяч євро.

Підроблені документи, які виявили у злочинців правоохоронці

В ході обшуків у злочинців знайшли:

близько 60-ти комплектів документів громадян Росії та України для отримання іноземного громадянства;

оригінали та копії іноземних паспортів;

підроблені печатки та штами;

фіктивні витяги з РАЦС, які слугували підставою для оформлення іноземного громадянства;

чорнові записи щодо механізмів проведення оборудок;

техніку.

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Правоохоронці розслідують справи про державну зраду, легалізацію майна, отриманого злочинним шляхом, підроблення документів. Вирішують питання щодо підозри злочинцям.

Схожий випадок на Хмельниччині

СБУ викрила схему виготовлення фальшивих документів на оригінальних бланках, щоб нелегально перетнути кордон ЄС. Організатором був страховий агент з Хмельниччини. "Клієнтів" він знаходив по знайомствах. Спочатку це були українці, а згодом і іноземці, які хотіли мігрувати до ЄС.