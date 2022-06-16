Росіяни сподівалися "взяти Київ" за 12 годин, – Резніков

Російські загарбники та їхнє керівництво вважали, що Київ вдасться повністю окупувати за 12 годин після повномасштабного вторгнення.

Всі очікували, що Київ швидко впаде

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю виданню. За його словами, у загиблого під час вторгнення російського військового знайшли документ, у якому були розписані російські військові цілі.

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Вони думали, що через 12 годин будуть у центрі Києва. Росіяни наївно очікували, що протягом 72 годин після вторгнення український уряд втече зі столиці,

– сказав український міністр.

Він зазначив, деякі українські партнери в різних столицях світу також були наївні, вони сказали українській владі, що вторгнення неминуче, і ви впадете через 72 години, тому й не дали важкого озброєння.

Він додав, що лише після того, як українські військові змогли повністю звільнити Київську область наприкінці березня, партнери почали надавати Україні важче озброєння.

Яке озброєння нададуть Україні

Після зустрічі "Рамштайн-3" міністр оборони України Олексій Резніков розповів, що США значно збільшать допомогу. До неї ввійдуть 155-міліметрові гармати, ракетні системи HIMARS, протикорабельні системи "Гарпун" тощо, Словаччина надасть гелікоптери, Канада, Польща та Нідерланди – артилерію, а Німеччина – реактивні системи залпового вогню. Точну кількість озброєння, яке передадуть Україні, не повідомляють.

Також під час зустрічі стало відомо, що 60 українських військовослужбовців вже навчили працювати з ракетними системами, а 420 людей підготували до ефективної роботи з гаубиць М777 та інших.

Американський генерал Міллі повідомив, що міжнародна спільнота вже надала Україні 97 000 протитанкових систем, за його словами, це більше, ніж є танків у світі. З них 60 тисяч є американськими Javelin.

Після зустрічі Резніков також заявив, що нове озброєння від США та інших союзників дозволить Україні повернути всі тимчасово окуповані території, включаючи Крим.

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