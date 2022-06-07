Росіяни спробували наступати у напрямку Лозове – Біла Криниця, але успіху не мали

Воєнна ситуація на Півдні України залишається стабільно напруженою. Бої з росіянами тривають на зайнятих позиціях.

Оперативні дані про ситуацію розповіли в оперативно-тактичному угрупованні "Південь". Ворог вперто б'є реактивними системами залпового вогню по населеним пунктам в напрямку просування наших військ.

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Росіяни вбивають цивільних, руйнують будинки

Наші воїни повідомили, що ворог обстріляв Велику Костромку, де зруйнував два приватних будинки, одна людина отримала поранення. У Баштанці обстріли зруйнували будівлі районної адміністрації та спортивної школи, а також приватний будинок. Двоє місцевих мешканців загинули, один отримав поранення.



Щоб відновити втрачене становище, ворог за підтримки артилерії та армійської авіації, здійснив наступальні дії в напрямку Лозове – Біла Криниця, але успіху не мав.

Щоб уточнити місце розташування наших позицій, російські окупанти застосовували БПЛА, вели повітряну розвідку.

Наші воїни б'ють у відповідь

Українські військові повідомили, що за ніч наші ракетно-артилерійські підрозділи виконали близько 70 вогневих завдань. Втрати ворога уточнюються.

На Одещині тривають контрдиверсійні заходи та пояснюють населенню і застерігають його щодо обмежень в умовах воєнного стану.

Також ЗСУ застерігають, що корабельне угруповання ворога контролює північно-західну частину Чорного моря, блокуючи судноплавство. Загроза ракетних ударів з моря залишається високою.

У морі зараз росіяни тримають 4 кораблі та 1 підводний човен. У них в готовності є 36 крилатих ракет. Також імовірна атака стратегічною авіацією.

Обстріли та наступ росіян

Усім вже відомі плани ворога щодо захоплення територій Донецької та Луганської областей в географічних кордонах. Заради цієї мети росіяни продовжують наступати та зносити обстрілами все на своєму шляху. Наприклад, російські окупанти знову наступають біля Ізюма. Але вони зазнають втрат серед особового складу і техніки. Наші захисники тримають позиції та надають ворогу адекватну відсіч.

Як зазначалось, вночі вони били по Баштанському та Миколаївському районах. Російські окупанти стріляли по Широківській, Березнегуватській, Інгульській та Первомайській громадах. У Баштанці загинули двоє людей. Також двоє людей отримали поранення.

Також місто Миколаїв знову опинилося під ворожими обстрілами. Останнім часом вони там трапляються часто, бо росіяни мають можливість стріляти впритул. ЗСУ роблять все можливе, щоб відсунути ворога подалі від обласного центру. Натомість цього разу росіяни атакували школу та приватну фірму з виробництва вікон.

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