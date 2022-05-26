Росіяни спробували просунутися у бік Миколаєва, але отримали потужну відсіч

Російські окупанти планують наступ на Миколаївському та Криворізькому напрямкам. Там ворог підсилює свої позиції технікою та особовим складом.

В оперативному командуванні "Південь" повідомили, що російські загарбники впродовж минулої доби намагались просунутись в сторону Миколаєва, проте спроби виявились безуспішними, а окупанти зазнали втрат особового складу, передає 24 канал.

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Росіяни не змогли просунутись в сторону Миколаєва

Вишукуючи найменшу можливість просунутися в бік Миколаєва, противник силами посиленого взводу, за підтримки 2 танків та 3 БМП намагався обійти наші позиції. Вогневим ураженням, за підтримки 4 гелікоптерів "Мі-8" противнику завдано втрат,

– йдеться у повідомленні.

Відомо, що при невдалій спробі просунутись росіяни втратили до 7 загарбників та 1 БМП-2. Зазнавши втрат окупантам довелось відступити та повернутись на свої оборонні рубежі.

Також повідомлялось, що 25 травня вздовж лінії зіткнення на Миколаївщині та Херсонщині зафіксували 3 нальоти російськими гелікоптерами Мі-8. Загалом у них брали участь до 3 одиниць техніки. Одну із цих гелікоптерних трійок вдалося зірвати шляхом вдалого обстрілу, який провели наші підрозділи.

Окупанти атакують Миколаївщину

Російські загарбники продовжують цинічні артилерійсько-мінометні обстріли населених пунктів Миколаївської області та гатять по мирних мешканцях.

Зокрема впродовж доби росіяни у Куцурубській громаді на Миколаївщині пошкодили обстрілами 4 об'єкти соціальної та адміністративної інфраструктури. Внаслідок атаки поранень зазнала одна людина. В Первомайському 1 людина, на жаль, загинула. Окрім цього, в Березнегуватській громаді після денних та нічних обстрілів є одна загибла людина, та ще одну поранено.

Обстрілами в селі Котляреве Шевченківської громади окупанти пошкодили магазин та житловий будинок з господарчими будівлями. Вкотре ворожої атаки зазнала Широківська громада, там пошкоджено і зруйновано житлові будинки, але, на щастя, обійшлось без постраждалих.

Ввечері 24 травня російські військові завдали артилерійського удару по Миколаєву. Ворог використав ракетну систему залпового вогню "Торнадо-С". Внаслідок удару значних пошкоджень зазнав багатоповерховий будинок. Одна людина отримала поранення.

А під час обстрілів Миколаївщини впродовж 22 травня поранень зазнали 11 людей. Відомо, що дітей серед постраждалих немає. Всі поранені вже перебувають у медичних закладах та отримують необхідну медичну допомогу. Голова Миколаївської облради з гуманітарних питань регіону Ганна Замазєєва подякувала місцевим високопрофесійним лікарям, які 24/7 самовіддано рятують життя та здоров’я миколаївців.

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