Росіяни намагалися під землею пройти до українських позицій у Торецьку, – ЗСУ

За Торецьк місяцями тривають важкі бої. Росіяни, аби захопити місто, вдаються до хитрощів. Зокрема, нещодавно ворог спробував використати ту саму тактику, що й під час наступу на Суджу у Курській області.

В ефірі телемарафону речник ОСУВ "Хортиця, майор Віктор Трегубов розповів, що противник намагався вийти до українських позицій у Торецьку, використавши підземні тунелі, передає 24 Канал.

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Яка ситуація у Торецьку

За словами майора, вчора надійшла інформація про спроби противника використати підземні комунікації для заходу у тил нашим військам на окремих вулицях Торецьку.

Трегубов уточнив, що ворог не тільки намагається атакувати з флангів на цій ділянці фронту, він фактично заходить і знизу.

Оскільки це теж пріоритетний напрямок, росіяни тут використовують усі можливості для обходу українських військ. "Якщо під Покровськом ми маємо ситуацію, коли Росія намагається прорватися довкола міста, то у Торецьку – це чисто міські бої", – пояснив речник.

Зверніть увагу! Під час наступу окупантів у Курській області майже сотня росіян пройшла до позицій Сил оборони у Суджі газопроводом.