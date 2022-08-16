росіяни спробували пройти в тил ЗСУ біля Осокорівки: довелося втікати

На Півдні України російські окупанти намагалися потрапити в тил наших Збройних Сил. На щастя, українські воїни вщент зруйнували ворожі наміри.

Диверсійно-розвідувальна група ворога намагалася пробратися до ЗСУ біля Осокорівки. Усе закінчилося тим, що окупантам довелося втікати.

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Під покровом ночі диверсійно-розвідувальна група противника здійснила спробу проходу в тил наших військ поблизу Осокорівки. У результаті стрілецького бою відійшла назад,

– розповіли військові.

Наразі втрати ворога ще уточнюють.

Втрати ворога на війні проти України

За 174 дні повномасштабної війни українські військові ліквідували 43 900 російських окупантів. Крім того, ворожа армія втратила величезну кількість техніки:

1880 танків;

4152 бойові броньовані машини;

989 артилерійських систем;

263 реактивні системи залпового вогню;

136 засобів ППО;

233 літаки;

196 гелікоптерів;

790 безпілотників оперативно-тактичного рівня;

190 крилатих ракет;

15 кораблів та катерів;

3049 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

92 одиниці спеціальної техніки.

Лише за минулу добу, тобто 15 серпня, наші воїни ліквідували 150 окупантів, 4 російських танки, 11 бойових броньованих машин, 4 артилерійські системи, 2 реактивні системи залпового вогню, гелікоптер, 3 безпілотники та 5 одиниць автомобільної техніки. Найбільше втрат ворог зазнав на Донецькому напрямку.

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Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що ЗСУ знищили вже багато російської авіації. Однак ворог постійно поповнює втрати. Зараз біля наших кордонів у білорусі та росії, а також в Криму є 430 літаків та понад 360 гелікоптерів противника.

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