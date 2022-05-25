Росіяни спробували захопити частину позицій ЗСУ на Херсонщині, але отримали відсіч

Російські загарбники не покидають спроб взяти під свій повний контроль певні території України. Зокрема, мовиться про Херсонщину.

Сьогодні, 25 травня, російська армія мала намір здійснити атаку, втім, Збройні Сили України дали гідну відсіч ворогу. Про це свідчить оперативна інформація щодо ситуації на півдні України, повідомляє Оперативне командування "Південь".

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ЗСУ відбили атаку на Херсонщині

Так, згідно з оперативною інформацією, ворог здійснив наступ вночі 25 травня, але ЗСУ зуміли відбити російського ворога. Останній зазнав втрат – 1 вбитий та 2 поранених.

На Херсонщині під покровом ночі сталася спроба захопити частину наших позицій. Атаку було відбито, з втратами – 1 вбитий та 2 поранених – противник відійшов на вихідні позиції,

– повідомили у відомстві.