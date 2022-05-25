Росіяни спробували захопити частину позицій ЗСУ на Херсонщині, але отримали відсіч
Джерело:фейсбук ОК "Південь"
Російські загарбники не покидають спроб взяти під свій повний контроль певні території України. Зокрема, мовиться про Херсонщину.
Сьогодні, 25 травня, російська армія мала намір здійснити атаку, втім, Збройні Сили України дали гідну відсіч ворогу. Про це свідчить оперативна інформація щодо ситуації на півдні України, повідомляє Оперативне командування "Південь".
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ЗСУ відбили атаку на Херсонщині
Так, згідно з оперативною інформацією, ворог здійснив наступ вночі 25 травня, але ЗСУ зуміли відбити російського ворога. Останній зазнав втрат – 1 вбитий та 2 поранених.
На Херсонщині під покровом ночі сталася спроба захопити частину наших позицій. Атаку було відбито, з втратами – 1 вбитий та 2 поранених – противник відійшов на вихідні позиції,
– повідомили у відомстві.
Водночас в ОК "Південь" підкреслили, що ситуація на південних рубежах лінії зіткнення напружена, але контрольована. При цьому, як відомо, загарбник продовжує удосконалювати свої позиції в інженерному відношенні.
Оперативна інформація щодо ситуації на Півдні України станом на 25 травня: дивіться відео
Яка ситуація на Півдні України: дані ОК "Південь"
- Кривий Ріг – росіяни продовжують агресивну тактику ракетних ударів. Перед світанком 25 травня рашисти випустили крилаті ракети в бік промислової інфраструктури. На щастя, постраждалих немає.
- Миколаївщина – декілька територіальних громад, що межують з Херсонщиною, перебували під обстрілами. Ворог руйнує житлові будинки та інші господарчі будівлі, б'є по сільськогосподарським угіддям, нищить автівки. Щодо постраждалих наразі немає інформації.
- Одещина – ситуація стабільна. В Придністров'ї скасували червоний рівень терористичної загрози, й встановили жовтий. Це сталося після того, як загарбники зрозуміли, що нагнітання паніки та імітація терористичної активності з боку України, не дає бажаного результату.
- Влада Придністров'я відмовилась від ідеї мобілізації через масовий виїзд потенційних призовників з невизнаної республіки. Водночас в ОК "Південь" заявили, що тим часом з українського боку відповідна ділянка кордону надійно захищена, моніторинг ситуації пильний та системний.
- Крім того, в північно-західній частині Чорного моря продовжують перебувати ВДК та 2 ракетних корабля із понад півтора десятками ракет. Зазначається, що ракети готові до застосування по території України.
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