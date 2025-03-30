"Вивозять дітей на полігони": Росія посилює терор на окупованій Херсонщині

Росіяни продовжують тиск на українців різних вікових категорій, які залишилися на окупованій частині Херсонщини. Там ведеться тотальний контроль з боку ворожої адміністрації і примус на інтеграцію до системи руського миру.

Про це 24 Каналу розповів заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, додавши, що вижити без російського паспорта неможливо. Так само неможливо отримати медичну допомогу без російських документів.

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Найбільший акцент – на молодь

Окупаційна влада встановила дедлайни, доки українці мають отримати російські документи. Якщо вони цього не роблять і не визнають юрисдикцію Росії на цій території, – зобов'язані покинути рідну домівку, все майно, тому що воно буде націоналізовано.

Тиск на дітей дуже сильний. Росіяни продовжують пріоритетно працювати саме з дітьми, молоддю. Триває мілітаризація через "юнармію", постійні зустрічі з учасниками так званої "сво", дітей везуть на полігони, дають їм зброю,

– розповів Юрій Соболевський.

Дітей возять по території Росії, проводять нібито культурний обмін, є обов'язкове відвідування музеїв Другої світової війни. Така робота ведеться дуже потужно, пропаганда працює та тисне на людей.

Ба більше, росіяни намагаються максимально обмежити джерела інформації для українців. Натомість пропаганда працює цілодобово. Інтернет, телебачення, радіо, друковані видання роблять акцент на радянське минуле й так зване "братерство народів".

Зауважимо, ворог не припиняє обстрілювати Херсонщину. Під ворожим вогнем перебувають житлові квартали, цивільні машини, діти. Окупанти скидають вибухівку на карети швидкої допомоги та медичні екіпажі.