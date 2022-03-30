Росіяни стріляли по Харкову: горіли будинки, авто, магазини і склади

Російські окупанти продовжують цинічні обстріли Харкова. За минулу добу рятувальники 14 разів виїжджали гасити пожежі, які спричинені цими обстрілами.

У ДСНС кажуть, що горіли житлові багатоповерхівки, приватні, складські та інші будівлі. Пожежі охоплювали житлові масиви Київського, Шевченківського та Московського району міста Харкова.

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По одному з житлових масивів Київського району міста Харкова стріляли, в різних місцях сталися масштабні пожежі. Горіли: квартири житлової багатоповерхівки, приватний сектор, склад, господарча споруда, торгові об'єкти, станція технічного обслуговування та декілька автомобілів. О 15:30 усі ці пожежі повністю ліквідували. Жертв та постраждалих немає,

– повідомили рятувальники.

Ситуація в інших районах

У житловому масиві Шевченківського району також були пожежі. Їх вдалось погасити о 21:30.

Близько 22:30 знову обстріляли Салтівку. Горіло близько десятка квартир у житлових багатоповерхівках, а також гаражі та автомобілі в одному з гаражних кооперативів. Близько 01:00 30 березня усі ці займання погасили. Жертв та постраждалих в результаті пожеж немає, про загиблих уточнюється.

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