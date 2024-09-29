"Стріляй – це наші": росіяни вдарили по своїх солдатах, коли ті здавалися в полон – відео

Російські загарбники вкотре продемонстрували, що їхній вислів "своїх не кидаємо" лише пропаганда і нічого більше. На Курахівському напрямку окупанти обстріляли своїх же солдатів, коли ті здавалися в український полон.

Відео з відповідним обстрілом окупантів поширили бійці 33 окремої механізованої бригади. Військові припустили, що свої дії росіяни могли супроводжувати словами: "Стріляй – це наші".

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Як росіяни стріляли по своїх, коли ті здавалися в полон

Військові з 33 ОМБр розповіли, що під час чергового штурму на Курахівському напрямку їхній бригаді, а також сусідам по флангах вдалося зупинити колону ворожої техніки.

"Пізніше того ж дня група окупантів таки змогла висадитися у посадку нашої зони відповідальності. Дарма. Відчули на собі лють шалених скидів безпілотних бомбардувальників", – розповіли військові.

Далі шляхом перемовин російські солдати ухвалили правильне рішення – здатися у полон. 7 їх вийшло із посадки

Щойно пілоти почали вихід з окупантами – російська армія провела доблесний обстріл. По своїх,

– зазначили в 33 окремій механізованій бригаді.

Окрім цього, військові також показали відео, як саме відбувався цей процес здачі у полон російськими солдатами та стрілянина по них своїми ж побратимами.

Росіяни здавалися у полон під стрілянину від своїх / Відео 33 окремої механізованої бригади

У бригаді також наголосили, що росіяни "влучно скосили кількох" своїх, тому у добрі руки наших захисників дійшли не всі росіяни.