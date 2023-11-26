"Церква святого пса Патрона": російські пропагандисти створили новий фейк і випустили сюжет

Російські пропагандисти створили сюжет, у якому заявили про створення "церкви святого пса Патрона" в Україні. Для цього вони використали жартівливі відео, які знайшли у мережі.

Сюжет про "церкву пса Патрона" поширюють російські телеканали. Ба більше, росіяни у мережі дійсно повірили у пропагандистський сюжет, повідомляє 24 Канал.

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Російська пропаганда запустила черговий фейк

Росіяни шукають нові інструменти для створення фейків і вирішили для цього використати жартівливі відео з мережі. Так, у тіктоці один з користувачів почав публікувати відео у костюмі пса Патрона й одязі, схожому на той, у якому проводять службу священники. Чоловік на відео жартома запрошує людей до "церкви святого пса Патрона".

Чоловік пожартував про "церкву святого пса Патрона": дивіться відео

Згодом це відео опублікували у російських телеграм-каналах. Ба більше, у коментарях під відео росіяни дійсно вірять у те, що в Україні могли створити таку "церкву". Користувачі навіть почали висловлювати "співчуття песику".

Як росіяни реагують у мережі на фейк – більше у галереї

Після того, як відео "завірусилося" у мережі, російські пропагандисти вирішили використати його для свого сюжету. Аби додати "правдивості", у Росії також додали відео, на якому хор виконує пісню "Пес Патрон" на мотив щедрівки.

Оригінал відео, яке пропагандисти також використали у своєму сюжеті

Й хоча усі чудово розуміють, що учасники хору просто доєдналися до українських трендів тіктока, втім пропагандистів це жодним чином не спинило.

Пропагандисти створили фейк про "церкву пса Патрона": дивіться відео

Російська пропаганда запустила фейк про "масований обстріл"

Днями у мережі активно ширилися повідомлення, що у ніч на 23 листопада буцімто буде "масований обстріл". Ці повідомлення були анонімними, тому у Центрі стратегічних комунікацій наголосили, що це продукт російської пропаганди.

"Окупанти активізувалися у соцмережах з розсилкою панічних листів про "масовані удари по містах України". Насправді ворог може завдати удару в будь-який момент, незалежно від повідомлень у месенджерах. При реальній загрозі ви отримаєте повідомлення від місцевих адміністрацій і Повітряних сил ЗСУ", – пояснили у Центрі стратегічних комунікацій.

Крім того, варто розуміти, що в окупантів немає якогось "графіку ударів". Ворог – підступний, й може атакувати у будь-яку мить та застосувати будь-яку зброю. Тому українцям варто дотримуватися інформаційної гігієни й не довіряти анонімним повідомленням у мережі.