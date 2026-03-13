Військовий різко відреагував на російську гру про бої в Гостомелі: "Її треба заблокувати"
- Росіяни створили гру Ukrainian Warfare: Gostomel Heroes, яка викривлено подає бої за Гостомельський аеродром.
- Офіцер бригади "Рубіж" закликав заблокувати гру через її пропагандистський характер і попросив писати скарги у Steam.
Росіяни створили цинічну гру Ukrainian Warfare: Gostomel Heroes. Там начебто відтворені бої за Гостомельський аеродром, проте окупанти подають все дуже викривленою. Мовляв, вони герої, а українці навпаки "поганці". Це, ймовірно, ще один метод ворожої пропаганди, який потребує протидії.
Офіцер бригади "Рубіж" НГУ Андрій Отченаш розповів 24 Каналу, що дуже важливо заблокувати цю гру. Все тому, що там росіяни начебто "визволителі", які робили супер спецоперацію.
Дивіться також Росіяни здійснили ще кілька проривів кордону на Сумщині й готують весняний наступ: як змінилася лінія фронту за тиждень
"Хоча всім відомо, що вся ця операція провалилася. Противнику не вдалось не тільки якісно закріпитись у населених пунктах, які вони в той момент окупували", – але й росіяни зазнали тоді досить великих втрат, сказав він.
Чим небезпечна російська гра про бої в Гостомелі?
Андрій Отченаш зауважив, що бригада "Рубіж" була однією з перших, хто стримував наступ росіян у Гостомелі.
Наші бійці знищували російські вертушки, які летіли до Гостомельського аеропорту. Тому для нас дуже цінно не допустити будь-які подібні російські ігри на міжнародний ринок,
– сказав він.
Це важливо, адже в такий спосіб окупанти прагнуть показувати своїх військових, як благородних воїнів.
Ми мусимо створювати свої ігри, свої альтернативи, де показуватимемо проукраїнську позицію. Прошу заблокувати цю гру (Ukrainian Warfare: Gostomel Heroes – 24 Канал),
– підкреслив офіцер бригади "Рубіж".
Він закликав всіх, хто має можливість, зайти у Steam та написати скаргу на російську гру.
Нагадаємо, що сервісі Steam з'явилася сторінка гри Ukrainian Warfare: Gostomel Heroes від російської студії Cats Who Play, у якій події боїв за Гостомельський аеродром подаються у вигідному для Росії світлі. Активісти звертаються до платформи з вимогою відреагувати на появу такого контенту.
Що відомо про бої за Гостомель?
У перші години боїв за Гостомельський аеропорт 24 лютого 2022 року українські сили зірвали головний план Росії – швидко захопити летовища за 25 кілометрів від Київа. Близько 30 бійців ГУР МО вступили в бій із приблизно 300 російськими десантниками, щоб не допустити висадки основних сил ворога.
Під час боїв у Гостомелі ворог втратив близько 200 елітних десантників. Аеропорт "Антонов" став ключовим місцем протидії, де українські сили зірвали ворожі плани швидкого перекидання техніки та живої сили. Ця перемога спростувала міф про "непереможність" російської армії.
Є відео, на якому російські військові підривають власний гелікоптер перед відступом з Гостомеля під час боїв у березні 2022 року. На кадрах видно, як окупанти знищують техніку, щоб вона не дісталася українським силам.