На Південно-Слобожанському напрямку з'явилися нові зони контролю росіян

Російські окупаційні війська продовжують активні спроби вклинитися в українське прикордоння за допомогою штурмових груп та дронів. На окремих ділянках біля лінії державного кордону противнику вдалося утворити кілька локальних осередків присутності.

Про це розповів речник угруповання Об'єднаних сил Віктор Трегубов в ефірі телемарафону.

За його словами, останніми днями загальна активність ворога у зоні відповідальності дещо знизилася. Це лише короткостроковий момент після високої інтенсивності протягом тижня.

Особливо важкою ситуація залишається на Лиманському та Південно-Слобожанському напрямках.

На Лиманському напрямку окупанти намагаються вести наступ безпосередньо на місто Лиман та закріпитися там.

Водночас на Південно-Слобожанському напрямку противник намагається знайти щілини на кордоні та утворити зони контролю.

У випадку Південно-Слобожанського – це спроба вклинитися і знайти якісь щілини безпосередньо на українському кордоні, щоби створити там невеликі, але все ж таки зони контролю,

– заявив Трегубов.

Речник зазначив, що Силам оборони вдається запобігати більшості спроб ворога, однак за останні кілька тижнів у безпосередньому прикордонні з'явилося кілька нових невеликих зон під контролем росіян.

Ворог намагається просочуватися малими групами за підтримки дронів, а загалом минулої доби на фронті зафіксували 231 бойове зіткнення.

Раніше повідомлялось, що ситуація на Лиманському напрямку досить непроста для ворога. Збройні Сили переважають росіян за низкою напрямків, до того ж окупанти значно гірше розвинули сферу НРК, мають меншу номенклатуру.

Окрім дронової компоненти, ще одним фактором є ефективні інженерні загородження. А третя компонента – на цьому напрямку немає проблем з особовим складом. Адже на відносно неширокій ділянці висока насиченість українських захисників.

Приблизно два-три роки тому Україна ледь відмахувались від кількісної та якісної переваги росіян, а зараз ситуація кардинально змінилася на нашу користь.