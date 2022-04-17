Росіяни стягують провіант, бо навчені голодом попередніх днів, – заступниця Резнікова

Російські окупанти готуються до другого етапу війни в Україні та стягують запаси продовольства для армії на Донбасі. Також окупанти підтягують медичну інфраструктуру та боєприпаси.

Російські окупанти готові до наступу на Донбасі

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі каналу "Рада" прокоментувала ескалацію ситуації на Донбасі. Вона заявила, що росіяни давно мають плани розпочати великий бій.

Це важливо Ворог може готуватися до висадки десанту в Маріуполі, – Маляр

За словами Маляр, на заваді планам ворога стали Збройні Сили України, які "не дають можливості їх реалізувати". Заступниця Олексія Резнікова розповіла, що ворог вже готовий і стягує провіант і боєприпаси.

Вони готові й накопичують свої зусилля: підтягують медичну інфраструктуру, і боєприпаси стягують, і провіант стягують. Бо вони вже навчені, що їхні люди тут голодували. Вони ж їх відправили на 2 – 3 дні, думали, що все захоплять. Вони тут залишилися без нічого,

– заявила Маляр.

Заступниця міністра оборони додала, що окупантам "не вдається розпочати другий агресивний етап, тому що ЗСУ потужно їх стримують".

До теми – Окупанти хочуть зробити "Великий Маріуполь" на Донбасі: дивіться відео