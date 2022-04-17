Росіяни стягують провіант, бо навчені голодом попередніх днів, – заступниця Резнікова
Російські окупанти готуються до другого етапу війни в Україні та стягують запаси продовольства для армії на Донбасі. Також окупанти підтягують медичну інфраструктуру та боєприпаси.
Російські окупанти готові до наступу на Донбасі
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі каналу "Рада" прокоментувала ескалацію ситуації на Донбасі. Вона заявила, що росіяни давно мають плани розпочати великий бій.
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За словами Маляр, на заваді планам ворога стали Збройні Сили України, які "не дають можливості їх реалізувати". Заступниця Олексія Резнікова розповіла, що ворог вже готовий і стягує провіант і боєприпаси.
Вони готові й накопичують свої зусилля: підтягують медичну інфраструктуру, і боєприпаси стягують, і провіант стягують. Бо вони вже навчені, що їхні люди тут голодували. Вони ж їх відправили на 2 – 3 дні, думали, що все захоплять. Вони тут залишилися без нічого,
– заявила Маляр.
Заступниця міністра оборони додала, що окупантам "не вдається розпочати другий агресивний етап, тому що ЗСУ потужно їх стримують".
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