Росіяни свідомо авіацією били в прапор України в Ізюмі, але зруйнували Меморіал пам'яті
Росіяни свідомо били авіацією в український прапор в Ізюмі, але не змогли його знищити. Проте зруйнували присвячений загиблим під час Другої світової війни Меморіал.
Про це в ефірі 24 каналу розповів начальник управління Ізюмської міської ради Максим Стрельник. Він порівняв руйнування в Ізюмі з Маріуполем – знищено майже 80% житлових будинків.
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Окупантам не вдалось збити прапор України
Стрельник підтвердив, що на горі Кременець у варварський спосіб пошкоджено Меморіал пам'яті загиблих під час Другої світової. Туди свідомо била авіація.
"В Ізюмі стояв штандарт і майорів український прапор, вони за допомогою авіації намагалися його зруйнувати. Їм це не вдалося. Але, на жаль, під час авіабомбардування був зруйнований Меморіал", – розповів Максим Стрельник.
Начальник управління Ізюмської міської ради зазначив, що російські окупанти цілеспрямовано, свідомо знищують житловий фонд у місті:
- соціальні об'єкти;
- школи;
- дитячі садочки;
- лікарні;
- комунальні підприємства;
- державні підприємства.
"Все це зруйновано. Лежить в руїнах і в попелі. Але ми всі чекаємо, коли зможемо повернутись в місто і відродити його з цих руїн, зробити процвітаючим", – наголосив Максим Стрельник.
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