Росіяни своїми обстрілами пошкодили ядерну установку "Джерело нейтронів"

Державна інспекція ядерного регулювання України оновила інформацію щодо ушкоджень на ЯПУ "Джерело нейтронів".

Експлуатуюча організація (ННЦ ХФТІ) повідомила результати обстеження ЯПУ "Джерело нейтронів".

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Через обстріли росіян виявили такі наслідки:

Значні пошкодження теплоізоляційної обшивки будівлі ЯПУ "Джерело нейтронів".

Часткове осипання матеріалів облицювання в експериментальній залі установки.

Ядерна установка переведена в глибокий підкритичний стан (режим "тривалий зупин" з 24 березня 2022 року.

Зовнішнє електропостачання ЯПУ "Джерело нейтронів" відсутнє.

Радіаційна обстановка на майданчику в межах норми.

Персонал намагається здійснювати заходи з усунення наслідків бойових дій та підтримання у працездатному стані обладнання ядерної установки.

Ймовірність нових пошкоджень ядерної установки залишається високою через постійні обстріли військами країни-агресора району розташування ЯПУ "Джерело нейтронів",

– зазначили експерти.

Важливо, що ЯПУ "Джерело нейтронів", як і будь-яка інша ядерна установка, не розрахована на експлуатацію в умовах бойових дій. Продовження обстрілів майданчика можуть призвести до тяжких радіаційних наслідків із забрудненням прилеглих територій.

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