Росіяни тепер цілодобово виробляють "Смерчі" і "Калібри"

Росіяни перевели заводи з виробництва радянської і російської системи залпового вогню"Смерч" і крилатих ракет "Калібр" на цілодобовий режим роботи.

Річ у тім, що окупанти витратили майже весь боєзапас ракет та деяких видів боєприпасів. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних Сил України.

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Тож військово-політичне керівництво прийняло рішення, щоб перевести підприємства російського військово-промислового комплексу на цілодобовий режим роботи.

Зокрема, вони залучені до виробництва КРМБ "Калібр" та боєприпасів до РСЗВ "Смерч".

Що про них відомо

Російська крилата ракета "Калібр"

Вона перебуває на озброєнні Росії з 2012 року. Є аналогом американських крилатих ракет Tomahawk та українських "Нептунів".

Ракетні комплекси "Калібр" призначені для ураження наземних, морських надводних та підводних цілей при інтенсивному вогневому протистоянні супротивника. Вони можуть запускатися з підводних човнів, надводних кораблів і з літаків Ту-142.

Максимальна дальність ураження мети становить 300 кілометрів, мінімальна – 50.

"Смерчі"

Заряджені "Смерчі" 300-міліметровими реактивними снарядами з касетною головною частиною з осколковими бойовими елементами. Вони призначені для ураження живої сили противника у місцях їх зосередження

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