5 хвилин на евакуацію, обстріли 24 на 7 і зелене світло, яке не регулює рух: як живе Херсон

У Херсоні останнім часом дуже погіршилася ситуація. Росіяни не просто влаштовують "людське сафарі", а вбивають людей дронами просто в їхніх будинках. Попри це, в деяких районах досі працюють кав'ярні та ринки.

Команда Ukrainian Witness побувала в Херсоні, звідки зробила великий репортаж. Журналістка Вікторія Гнатюк та відеооператорка Марія Шевченко показали страшну реальність прифронтового міста. Вони провели день із волонтером Андрієм Пєтуховим, відомим як "Боксер".

Чому Херсон – місто контрастів і як він живе зараз?

На в'їзді до міста антидронові сітки. Зелене світло світлофора показує, що смертоносних FPV-дронів поблизу немає, а тому слід їхати якомога швидше – доки не стало червоне.

Якщо популярна вулиця Суворова зараз порожня через дронову загрозу, то в Таврійському мікрорайоні їздить громадський транспорт, гуляють родини з дітьми, а в кав'ярнях готують лате і капучино. Проте цей відносний спокій може закінчитися будь-якої миті, адже зона полювання ворожих безпілотників постійно розширюється. Продовжують працювати комунальники. Знаменитий Дніпровський ринок перебуває у "червоній зоні", але теж працює – тут продають свіжу рибу та червону полуницю,

– описали ситуацію медійниці.



Карта найбільш небезпечних районів Херсона / Скриншот 24 Каналу

Продавчині ховаються, щойно почують звук безпілотника. Так само у "червоній зоні" пологовий, який уже був під атакою декілька разів. До війни тут приймали до 1500 пологів на рік. Минулого року народилося трохи більше сотні дітей.

Репортаж "Українського свідка" з Херсона: дивіться відео

Зверніть увагу! Херсонський журналіст, редактор видання "Мост" Сергій Нікітенко в ефірі 24 Каналу розповів, що FPV-дрони є найбільшою загрозою для міста зараз. Способи боротьби з ними – антидронові сітки та групи ППО. Частину дронів удається збити. Також місцеві намагаються не ходити там, де дуже небезпечно. Втім, ворожі дрони долітають і до тих районів, де раніше було спокійно.

Херсон сьогодні – це місто, де люди намагаються жити далі в умовах, які важко назвати придатними для життя. Хтось п'є каву на лавці під звуки виходів, хтось відмовляється залишати розбитий будинок, бо "треба дивитися за тваринами", а хтось щодня ризикує собою, щоб просто забрати тіла загиблих для гідного поховання,

– наголосили журналістки.

Самі херсонці визнають: росіяни полюють на них, влаштовуючи "людське сафарі". З початку 2026 року загинуло понад 50 людей, 450 поранено.

"Жінка, яка раніше виїжджала, але повернулася, каже, що не уявляла, наскільки погіршиться ситуація. За її словами, дрони, гради, артилерія та міномети б'ють "кожного дня, 24/7". (...) Російські військові цілеспрямовано полюють дронами на цивільних: бачать людину, "змальовують" та вбивають", – ідеться в репортажі.

Андрій Пєтухов ("Боксер") пережив окупацію у Херсоні, а зараз допомагає евакуюватися з небезпечних зон. Він теж визнає, що ситуація в Херсоні дедалі гіршає.

Іноді на евакуацію є не більше п'яти хвилин. Волонтери та поліція намагаються вивозити сім'ї з дітьми з "червоних зон", звідки оголошена обов'язкова евакуація. Та хочуть їхати не всі.

Ми стали свідками, як у селі Станіслав родина з трьома дітьми зачинилася в побитому будинку без вікон і відмовилася виїжджати. Тепер справа піде до суду, щоб примусово евакуювати дітей зі смертельно небезпечної зони. Але є й інші випадки – дідусь із Широкої Балки погодився евакуюватися лише після того, як росіяни вщент розбили його дім. Зі сльозами він вивозив найцінніше, що вціліло, – вагітну кролицю і собаку Боню,

– розповіли медійниці "Українського свідка".

Андрій також вивозить тіла загиблих. Про таку евакуацію просять і самі херсонці, і поліція, і військова адміністрація. Часом тіла розірвані снарядом, тому родичі просять зібрати хоча б якісь останки. "Боксер" розповів про моторошні випадки – колись діставав тіло, яке пролежало понад 20 днів у розбитій ванні. Або допомагав перепоховати сина, якого мати самотужки закопала на подвір'ї.

Важливо! 7 квітня відомий блогер "Николаевский Ванек" опублікував допис, де різко розкритикував місцеву владу прифронтових областей, зокрема і Херсона. За його словами, проєкт антидронового "купола" так і не реалізувався ані в Херсоні, ані в Нікополі, ані на Чернігівщині. Так блогер відреагував на жорстокі обстріли Нікополя, коли росіяни вдарили по ринку та маршрутці. Додамо, що в один із днів Росія двічі била по каретах швидкої у Херсоні, поранивши медиків.

Що говорять місцеві журналісти про події у Херсоні та області?