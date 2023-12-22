Росіяни атакують Одещину "Шахедами": в регіоні працює ППО

Російські військові у ніч проти 22 грудня запустили низку груп дронів-камікадзе. Зокрема – на Одещину. Відомо, що в області працює ППО. Залишайтеся в укриттях до відбою повітряної тривоги.

В Одеській області лиш о 23:37 21 грудня пролунав відбій повітряної тривоги. Але вже о 01:05 22 грудня сирени знову сповістили про загрозу з неба. Вона була пов'язана з атакою дронами-камікадзе "Шахед".

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На Одещині пролунали вибухи

01:23 Сили оборони півдня України зазначили, що в "Одеській області гучно". Наголосили, що працює ППО по "Шахедах". Тож, ми закликаємо не ігнорувати повітряну тривогу та перебувати в укриттях доти, поки не буде відбою повітряної тривоги.

Станом на 01:35 повітряну тривогу оголосили у низці регіонів України. Мовиться про Херсонську, Миколаївську, Одеську, Хмельницьку, Житомирську та Рівненську області.

21 грудня на Сумщині збили "Шахед"

Звернімо увагу, що після 23:00 оборонцям неба вдалося збити російський дрон-камікадзе у Сумській області. Тоді у регіоні лунала повітряна тривога, пов'язана з загрозою атаки "Шахедами".

У небі над Сумщиною силами протиповітряної оборони знищено ворожий БпЛА типу "Шахед". Слава нашим захисникам неба!

– наголошують у Сумській ОВА.

Також місцева влада підкреслювала, що ППО продовжує виконувати свою роботу. Тому мешканців регіону закликали не нехтувати сигналами повітряної тривоги.