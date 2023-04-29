Коли ми підійдемо на адмінкордони Криму, побачите, як росіяни тікатимуть, – Зеленський

Українські військові точно деокупують захоплений росіянами Крим. І зробити це буде легше, ніж те, що відбувається на фронті зараз.

Про це сказав український президент Володимир Зеленський в інтерв'ю фінським, шведським, данським і норвезьким журналістам.

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За словами Зеленського, Владімір Путін 10 років промивав мозок людям у Криму.

Ви навіть не уявляєте, коли ми підійдемо до адмінкордону з Кримом, ви побачите, як росіяни будуть бігти. Зараз вони риють окопи. Хоча раніше вони казали, що вкладатимуть мільярди у Крим. 10 років минуло. Які мільярди? Що вони там зробили, крім того, що захопили територію, вигнали людей,

– зауважив він.

Український лідер зазначив, Росія сама змушувала своїх же громадян їхати до Криму. Він додав, що країна-агресорка не розвиває, а мілітаризує півострів.

"Вони будуть бігти з Криму. І будуть бігти швидше ніж з Донбасу", – наголосив Зеленський.

Чи готують росіяни "жест доброї волі" в Криму

Раніше керівниця об'єднаного пресцентру сил оборони "Південь" Наталія Гуменюк заявила, що росіяни спустошили свої склади з бронетехнікою в тимчасово окупованому Криму. Тож у мережі з'явилися теорії, що ворог може готуватися до "жесту доброї волі" з півострова.

Співрозмовниця акцентувала, що навіть ті "жести доброї волі", які росіяни вже здійснювали, були спровоковані дуже потужною та ретельно спланованою роботою Сил оборони України. Як приклади, вона пригадала Антонівський міст, яким росіяни втікали з Херсона на лівобережжя Херсонської області, та катери, якими росіяни втекли з острова Зміїний.