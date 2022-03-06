Росіяни цілий день атакували Миколаїв, але зазнали втрат

Протягом дня ворог намагався наступати на місто Миколаїв. Це робили до трьох БТГр 7-ї десантно-штурмової дивізії Повітряно-Десантних Військ.

Проте успіхи окупанти не досягли. А навпаки зазнали значних втрат, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Інші гарячі напрямки

Окрім Миколаєва, противник також зосереджує основні зусилля на оточенні Києва та Харкова, а також на виході на адміністративні кордони в Луганській та Донецькій областях і створення сухопутного коридору з Кримом.

Але Збройні сили України дають відсіч ворогу. Лише за день українські військові збили 4 вертольоти, 5 літаків та 1 безпілотник.

Ворог продовжує кидати свою техніку – тільки одна з бригад ЗС України захопила та використовує для своїх потреб близько 30 одиниць різноманітних ББМ, автомобілів і танків,

– повідомили в Генштабі.

До речі, один із літаків збили під Миколаєвим. Двох пілотів затримали та опитали. Вони стверджують, що летіли лише на розвідку. Але при цьому їхній літак був заряджений фактично повним боєкомплектом.

Допит російських пілотів, яких збили під Миколаєвом: дивіться відео

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!