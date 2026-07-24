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24 Канал Головні новини Росіяни цинічно б'ють балістикою посеред дня: у Києві пролунала серія вибухів
24 липня, 11:28
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Оновлено - 12:05, 24 липня

Росіяни цинічно б'ють балістикою посеред дня: у Києві пролунала серія вибухів

Софія Рожик

Росія просто посеред дня 24 липня атакувала Київ балістикою. Пролунали вибухи.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Що відомо про обстріл Києва?

Об 11:25 Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з півночі.

Одразу з'явилися повідомлення про декілька швидкісних цілей на Київ, за кілька хвилин – ще.

Вибухи в місті. У столиці працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!
– написав Кличко об 11:29.

У цей час моніторингові канали повідомили про кілька "Цирконів" у напрямку столиці.

"Ракета на Чернігівщині, курсом на Київщину", – також повідомили ПС об 11:32.

За їхніми даними, Росія за 5 хвилин могла випустити близько 12 ракет різних типів у напрямку столиці та області.

Згодом Кличко повідомив про виклик медиків у Святошинський район. 

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Нагадаємо, що вдень 24 липня країна-терористка також атакувала Одесу. На місто летіли безпілотники. 

Попередньо, є постраждалий. Пошкоджений магазин та інфраструктура.

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