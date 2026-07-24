Росіяни цинічно б'ють балістикою посеред дня: у Києві пролунала серія вибухів
Росія просто посеред дня 24 липня атакувала Київ балістикою. Пролунали вибухи.
Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.
Що відомо про обстріл Києва?
Об 11:25 Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з півночі.
Одразу з'явилися повідомлення про декілька швидкісних цілей на Київ, за кілька хвилин – ще.
Вибухи в місті. У столиці працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!
– написав Кличко об 11:29.
У цей час моніторингові канали повідомили про кілька "Цирконів" у напрямку столиці.
"Ракета на Чернігівщині, курсом на Київщину", – також повідомили ПС об 11:32.
За їхніми даними, Росія за 5 хвилин могла випустити близько 12 ракет різних типів у напрямку столиці та області.
Згодом Кличко повідомив про виклик медиків у Святошинський район.
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Нагадаємо, що вдень 24 липня країна-терористка також атакувала Одесу. На місто летіли безпілотники.
Попередньо, є постраждалий. Пошкоджений магазин та інфраструктура.