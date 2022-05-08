Росіяни цинічно обстріляли дім ветерана Другої світової війни на Харківщині

У Золочеві на Харківщині російські окупанти цинічно обстріляли дім Івана Лисуна – ветерана Другої світової війни. У 97 років він залишився без житла.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури повідомила, що досудове розслідування вже розпочали. Його проводять за фактом порушення законів та звичаїв війни.

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Слідство встановило, що Росія обстріляла Золочів з артилерійської зброї 3 травня близько 23:30. Ворог пошкодив декілька будинків. Серед них – оселю Лисуна.

Наразі триває досудове розслідування.

Росіяни цинічно обстріляли дім ветерана Лисуна / Фото Харківської обласної прокуратури

"Я на фронті такого не відчував"

Ветеран розповів, що ще 90 років тому допомагав батькові будувати хату. А тепер від неї залишилися лише руїни. Чоловік зізнається: це страшно, дуже страшно. Ветеран Другої світової розповів, що на фронті не відчував, що так можна.

Якби були сили, я б пішов перший в оборону. Я стояв би, допомагав нашим військам. У мене є родичі там (у Росії – 24 канал), вони кажуть: "Ми нічого не знаємо". Як нічого не знаєте? А ми отак страждаємо зараз,

– розповідає Лисун.

Наталія – донька ветерана – заявила, що російський снаряд влучив в оселю близько 00:00 4 травня. Тоді жінка з сусідкою ночували у погребі. Аж раптом пролунав жахливий тріск. За словами Наталії, здавалося, наче мозок вилазить.

Жінка кричала "тату, тату", але відповіді не було. Наталія кинулася до спальні й там побачила батька. Спершу він не міг сказати жодного слова.

"Наталка поруч, каже: "Що, тату? Ти знаєш, яка радість? Від хати не лишилося нічого". Кажу, як нічого? Ну я вискакую, сонний, очі відкрив", – згадує ветеран.

Чоловік зізнається, що це – дуже боляче. Бо воювали під час Другої світової за звільнення України.

Історія ветерана Лисуна

Боротися проти нацистів Лисун вирушив за місяць до того, як йому виповнилося 18 років. Чоловік звільняв територію Білорусі та Польщі. Зрештою, дійшов до Німеччини.

Пройшов війну з двома контузіями та пораненням.Отримав медаль "За відвагу".

Коли розпочалося повномасштабне вторгнення Росії, чоловіка хотіли перевезти у спокійніше місце. Однак Лисун відмовився. Перемогу він хоче зустріти вдома.

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