Росіяни цього не очікували: майор запасу пояснив причину масового збиття літаків

У росіян не вистачає снарядів по всій лінії фронту. Саме тому на певних ділянках вони почали використовувати авіацію.

Про це в ефірі 24 Каналу повідомив майор запасу, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман. Зараз ворог здійснює приблизно 10 тисяч пострілів на добу.

Важливо У Феодосії знищено нафтогін окупантів, – "Атеш"

"Щоб ми зрозуміли, наскільки вони активно використовували артилерію, то станом на сьогодні з початку повномасштабного вторгнення – вистріляли вже приблизно 12 мільйонів снарядів. Тобто по 6 мільйонів в середньому за рік", – зазначив майор запасу.

Якщо ви опанували повітря, то у вас є перевага – ви маєте це активно використовувати. Росіяни намагаються активно це використовувати – замість снарядів кидають бомбами. Це означає, що ці літаки вже заходять в зону враження наших засобів протиповітряної оборони чи знаходяться неподалік,

– зазначив Олексій Гетьман.

Вони цього не очікували, адже розуміють, що ми не будемо підтягати безпосередньо до лінії фронту, наприклад, Patriot. Адже туди може дострілювати їх артилерія. Їх розвідка могла побачити, де знаходиться ця система й закидала б її артилерією. Саме тому там є певні хитрощі, які ми використовуємо. Зокрема, там йде рахунок на хвилини, аби відстрілятися і від'їхати.

Як російські пілоти наважуються злітати

За словами ветерана, російські командири мотивують пілотів тим, що нібито від наших ракет можна ухилятися. Насправді це вже залежить від майстерності пілота. Звісно, від однієї ракети можна ухилитися, від двох важко, від трьох майже неможливо.

Ще раз – вони (російські пілоти – 24 Канал) не заходять на десятки кілометрів, це буквально на сотні метрів вони залітають і нам треба встигнути його збити,

– наголосив Олексій Гетьман.

"Вони мотивують таким чином пілотів, що щоб вони не боялися. Нібито, що це не означає, що політ в "один кінець", що навпаки, якщо вправний пілот, то зробить маневр і втече. А ті, хто були збиті, то вони не виконували правильно бойове розпорядження, бойове завдання", – розповів Гетьман.

Він додав, що хай так й продовжують мотивувати – їхній "літакопад" буде продовжуватись.

Останні новини щодо російської авіації